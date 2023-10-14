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أطعمة ممنوعة على الحامل في الشهور الأولى

10/14/2023 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك مجموعة من الأطعمة التي تؤثر على صحة الحامل والجنين، لذا، يجب على الحامل في الأشهر الأولى الانتباه جيدًا لنوع الطعام في كل وجبة، لأن بعض المأكولات يحظر تناولها في هذا الوقت، لما تسببه من أضرار لصحتها وصحة الجنين.

أطعمة ممنوعة في الأشهر الأولى من الحمل

- يجب تجنب تناول الأسماك التي تحتوي على نسب عالية من الزئبق، مثل التونة والمارلين وسمك أبو سيف.
- تجنب تناول اللحوم غير المطهية جيدًا، لتجنب البكتيريا والطفيليات.
- تجنب تناول البيض النيء، حتى لا تصاب الحامل بالسالمونيلا.
- تجنب تناول الألبان غير المبسترة، لأنها تزيد من الالتهابات البكتيرية، مثل اللبن منزوع الدسم وجبن الموزاريلا.
- عدم تناول الفواكة والخضروات إلا يعد غسلها جيدًا بالمياه الجارية.
- تجنب تناول الأطعمة المصنعة.
- تجنب تناول الأكلات التي تحتوي على نسب هائلة من فيتامين أ، مثل الكبدة، لأن فيتامين أ في بداية الحمل يعرض الجنين للإصابة ببعض المشكلات.
- تجنب تناول البطيخ في الأشهر الأولى من الحمل، لأنه يحتوي على بكتيريا الليستيريا، التي يرتبط تواجدها داخل الجسم بارتفاع خطر التعرض للإجهاض.
- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على نسب هائلة من الكافيين، مثل الشاي والقهوة ومشتقاتها.

الكونسلتو

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