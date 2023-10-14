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الإعلان عن قتلى إضافيين بصفوف الإسرائيليين في القطاع

10/14/2023 10:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN /أعلنت كتائب القسام اليوم السبت مقتل 9 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ السبت الماضي.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: "مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية إثر القصف".

وبهذا يرتفع عدد الأسرى الإسرائيليين الذي قتلوا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 26 أسيرًا إسرائيليًا.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام مقتل 13 إسرائيليًا جراء صواريخ جيش الاحتلال على القطاع، وقبلها أعلنت مقتل 4 إسرائيليين.

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