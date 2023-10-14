الإعلان عن قتلى إضافيين بصفوف الإسرائيليين في القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /أعلنت كتائب القسام اليوم السبت مقتل 9 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ السبت الماضي.
وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: "مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية إثر القصف".
وبهذا يرتفع عدد الأسرى الإسرائيليين الذي قتلوا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 26 أسيرًا إسرائيليًا.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام مقتل 13 إسرائيليًا جراء صواريخ جيش الاحتلال على القطاع، وقبلها أعلنت مقتل 4 إسرائيليين.
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