الصين تدعو الولايات المتحدة إلى لعب دور مسؤول في الحرب بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت أن على واشنطن أن "تلعب دوراً بناء ومسؤولاً" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال وانغ لبلينكن "على الولايات المتحدة أن تلعب عملياً دوراً بناء ومسؤولاً، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.
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