الصين تدعو الولايات المتحدة إلى لعب دور مسؤول في الحرب بين إسرائيل وحماس

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت أن على واشنطن أن "تلعب دوراً بناء ومسؤولاً" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال وانغ لبلينكن "على الولايات المتحدة أن تلعب عملياً دوراً بناء ومسؤولاً، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

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