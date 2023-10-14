إسرائيل تمهل الهلال الأحمر الفلسطيني حتى 1300 بتوقيت غرينتش لإخلاء مستشفى القدس بغزة



قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنها تلقت أمرا من القوات الإسرائيلية اليوم السبت يتضمن مهلة جديدة لإخلاء مستشفى القدس التابع لها في مدينة غزة تنتهي بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش (1600 مساء بالتوقيت المحلي).

وكان موعد نهائي مبدئي قد تحدد عند الساعة 0300 بتوقيت جرينتش (0600 صباحا بالتوقيت المحلي) وتم تمديده لاحقا.

ولكن الجمعية قالت في البيان إنها لا تستطيع إخلاء المستشفى، وإنها ملزمة بموجب تفويض إنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى.



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