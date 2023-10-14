حماس تعلن مقتل 9 أسرى لديها في غزة جراء هجمات إسرائيل



أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ، اليوم السبت، مقتل تسعة

أسرى آخرين لديها في غزة جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع.

وقالت الكتائب ، في بلاغ عسكري ، :"نعلن مقتل تسعة

من أسرى معركة طوفان الأقصى بينهم

أربعة

أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن تواجدوا فيها".

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن قصف إسرائيل على غزة أدى إلى مقتل

أربعة

من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأطلقت حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل يوم السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك

تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل المستوطنات الاسرائيلية.

وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.

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