«مركز دبي المالي العالمي» يتوقع استقطاب 1200 شركة بنهاية 2023



توقع الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، نمو عدد الشركات في المركز العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، واستقطاب نحو 1200 شركة جديدة بحلول نهاية العام الجاري، بعدما استقطبنا أكثر من 1000 شركة جديدة منذ بداية العام حتى الآن.

كما توقع أميري أن يرتفع عدد الشركات الجديدة في المركز بنسبة 20 - 30 % خلال العام المقبل.

وأكد عارف أميري أن أعداد الموظفين تضاعف من 20 ألف موظف في عام 2020، إلى أكثر من 40 ألف موظف في 2023.

وقال عارف أميري إن المركز الذي يُعتبر منطقة حرة في الإمارات، يشهد نمواً غير مسبوق، إذ استقطب أكثر من ألف شركة جديدة منذ بداية السنة، ليكسر عتبة الـ 5 آلاف شركة.

جاء ذلك خلال تصريحات عارف أميري لـ «الشرق بلومبرغ»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب.

وأضاف أميري أن أسعار النفط والطروحات الأولية في الإمارات والمنطقة، تلعبان دوراً بارزاً في تعزيز نشاط المركز المالي، وذلك من خلال اهتمام البنوك العالمية باستغلال الفرص بالمنطقة.

في فبراير الماضي، أفاد المركز، الذي يُعتبر منطقة حرة، أن إيراداته لعام 2022، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.06 مليار درهم (288.6 مليون دولار)، بعد الزيادة الحادة في عدد الشركات التي تم تسجيلها حديثاً.

على الرغم من أن المركز لديه خطة لطرح مبانٍ مكتبية جديدة، لمواكبة الطلب المرتفع، إلا أن المركز يخطط أيضاً لإطلاق مبنى سكني العام المقبل.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على أول مبنى سكني تم طرحه في سبتمبر «حفزنا على إطلاق مبنى سكني جديد». ونبّه إلى أن الإطلاق سيكون في بداية العام المقبل.

ويعد «دبي المالي العالمي»، مركزاً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وواحداً من أكثر وأهم المناطق الحرة ازدهاراً في الإمارات، حيث يسهم في ترسيخ أسس النمو والازدهار الاقتصادي للدولة، ويعمل على الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي، وضمان مقوماته وتطوره. ونجح المركز منذ نشأته في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة للشركات المالية العالمية، وكذلك الناشئة.

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