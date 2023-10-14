تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش..«الإمبراطور» يعود إلى التدريبات استعداداً لقمة شباب الأهلي



عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، إلى التدريبات اليومية على ملعبه في إستاد زعبيل، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي الجمعة المقبلة، في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة، عقب التعادل مع عجمان 1-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وجرت تدريبات «الإمبراطور»، وسط أجواء رائعة، وروح معنوية عالية سادت الجميع، وحضر جانباً من التدريبات، أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والشركة، وغاب عن التدريبات اللاعبون الدوليون المتواجدون مع المنتخب الوطني الأول، في معسكره الحالي في دبي، والذي شهد أول من أمس، فوز «الأبيض» على ضيفه المنتخب الكويتي بمشاركة عدد من لاعبي الوصل.

ويسعى الوصل، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي، للمحافظة على مسيرته الجيدة هذا الموسم، وشهدت تجاوزه للدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على حتا بنتيجة 10-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ووصل إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة، وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر، ونقطة واحدة عن العين في المركز الثاني، وينفرد شباب الأهلي والوصل، بأنهما الوحيدان اللذان لم يعرفا طريق الخسارة حتى الآن في الدوري، وينافس هاريس سيفريفيتش لاعب الوصل، على صدارة قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، متساوياً مع كل من وليد أزارو مهاجم عجمان، وكايو لوكاس نجم الشارقة، ويوسفو نياكاتيه لاعب بني باس، ولابا كودجو مهاجم العين.

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