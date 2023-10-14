رونالدو يواصل أرقامه القياسية ومبابي يتخطى إنجاز بلاتيني .. في جولة مثيرة بالتصفيات الأوروبية



أكد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم أن الفوز الذي حققه الفريق على نظيره السلوفاكي كان مهما للغاية، ليس فقط من أجل التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) ولكن لمواصلة الانتصارات والتأكيد على أن الفريق يسير بشكل جيد.

وتغلب المنتخب البرتغالي 3-2 على نظيره السلوفاكي مساء أمس الجمعة في الجولة السابعة من التصفيات، ليحسم الفريق تأهله إلى النهائيات بعد 7 انتصارات متتالية في التصفيات، ويصبح واحدا من 3 منتخبات فقط حسمت تأهلها إلى النهائيات حتى الآن.

وتأهل مع المنتخب البرتغالي أمس كل من المنتخبين البلجيكي والفرنسي، ليرتفع عدد المنتخبات التي حجزت مقاعدها في النهائيات حتى الآن إلى 4 منتخبات، نظرا لمشاركة المنتخب الألماني في البطولة دون خوض التصفيات بصفته ممثل البلد المضيف.

وقال مارتينيز: من الصعب أن نحتفل الآن بالفوز والتأهل، نحن في معسكر تدريبي، وأمامنا مباراة أخرى يوم الاثنين، كانت تجربة سعيدة للغاية، والشيء الأكثر أهمية كان نتيجة المباراة.

وأوضح: أولا، حققنا حلم التأهل للنهائيات، كما تطور مستوى فريقنا على المستويين الجماعي والفردي، بالنسبة لي كمدرب، من المهام الصعبة أن تسيطر على فريق مفعم بالمواهب والنجوم، ولكننا أكدنا خلال المباريات الـ7 التي خضناها بالتصفيات أن الفريق يستطيع تطوير مستواه، إنني قانع تماما بمستوى الأداء، ولكنها مجرد خطوة في طريقنا.

وحقق المنتخب البرتغالي العلامة الكاملة في المباريات الـ7 التي خاضها بقيادة مارتينيز كما حقق الفريق الانتصار الـ21 له مقابل 6 تعادلات وهزيمة واحدة في آخر 28 مباراة خاضها.

وحرص مارتينيز على الإشادة بلاعبه المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين في المباراة أمس وساهم بقدر هائل في الفوز بالمباراة؛ وقال : رونالدو يمر بمرحلة جيدة في مستواه الآن، يلعب لفترات جيدة في المباريات ويسجل العديد من الأهداف مع ناديه، وعلى مستوى المنتخب، يمتلك اللاعب قدرا كبيرا من الخبرة، هو نموذج يحتذى للاعبين الشباب.

ورفع رونالدو (38 عاما) بهذه الثنائية رصيده من الأهداف الدولية إلى 125 هدفا في صدارة هدافي المنتخب البرتغالي وهدافي المنتخبات الوطنية لجميع دول العالم ليعزز رقما قياسيا يستحوذ عليه منذ فترة.

ولم يكن الرقم القياسي لرونالدو هو المشهد الوحيد المهم في المباريات التي أقيمت أمس بالجولة السابعة من التصفيات، حيث حافظ المنتخب الفرنسي أيضا على العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي في 6 مباريات خاضها بالمجموعة الثانية، وتغلب على مضيفه الهولندي 2-1 مساء أمس ليحسم تأهله إلى النهائيات للمرة الـ11 في تاريخه والمرة التاسعة على التوالي.

وسجل كيليان مبابي هدفي المنتخب الفرنسي في المباراة ليستعيد اللاعب ذاكرة التهديف التي غابت عنه في آخر 4 مباريات خاضها مع ناديه.

ورفع مبابي رصيده إلى 42 مع المنتخب الفرنسي متجاوزا رصيد الأسطورة ميشيل بلاتيني (41 هدفا) كما اقترب مبابي خطوة جديدة من معادلة رصيد جيرو أوليفيه الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 54 هدفا مقابل 51 هدفا لتيري هنري و44 هدفا لأنطوان جريزمان.

كما عزز الهداف المخضرم للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو رصيده في صدارة قائمة هدافي منتخب بلاده من خلال تسجيل الهدف الثالث للفريق في انتصاره على مضيفه النمساوي 3-2 أمس رافعا رصيده إلى 77 هدفا مع الاحتفال بتأهل الفريق إلى يورو 2024 وحفاظه على سجله خاليا من الهزائم في تصفيات الأمم الأوروبية منذ الهزيمة 0-1 أمام منتخب ويلز في 2015.





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