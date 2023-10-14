نزاع الشرق الأوسط وبيانات التضخم تحد من المكاسب الأسبوعية للأسهم العالمية

تباين أداء الأسهم العالمية في أسبوع التوترات والنزاع في منطقة الشرق الأوسط، والبيانات الضعيفة لثقة المستهلكين في أمريكا، رغم إعلان البنوك الأمريكية أرباح فصلية قوية.

وتأثرت معنويات المستثمرين العالمية من أن تؤثر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على أسعار النفط، الذي ارتفع نحو 6%.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.45% ‏مسجلاً أسبوعه الإيجابي الثاني، بينما سجل مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة ‏‏0.79%. في المقابل، سجل مؤشر ناسداك خسائر بنسبة 0.18%.‏

جاء ذلك بعدما أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على تراجع الجمعة، إذ أدت ‏بيانات ضعيفة لثقة المستهلكين والصراع في الشرق الأوسط إلى إحجام المستثمرين ‏عن الرهانات عالية المخاطر ومحت أثر أرباح فصلية إيجابية لعدد من أكبر البنوك ‏الأمريكية.‏

واستهلت مؤشرات وول ستريت الثلاثة التداولات على ارتفاع لكن الوضع تبدل بعد ‏أن أظهرت القراءة الأولية لثقة المستهلك الأميركي انخفاضاً حاداً في أكتوبر .‏

ويراقب المستثمرون الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، حيث قالت إسرائيل الجمعة إنها نفذت عمليات داخل قطاع غزة في أول إعلان يعكس بدء عمليات ‏برية تستهدف حماس منذ هجومها على إسرائيل.‏

ويوم الجمعة ووفقا للبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.66 نقطة أو ‏‏0.49% إلى 4328.34 نقطة، كما تراجع ناسداك 166.98 نقطة أو 1.23% إلى ‏‏13407.23 نقطة. أما المؤشر داو جونز الصناعي فارتفع 39.41 نقطة أو ‏‏0.13% إلى 33673.39 نقطة عند الإغلاق.‏

وانتعشت أسهم البنوك الأمريكية يوم الجمعة بعد إعلان نتائج إيجابية حيث ارتفعت أسهم جي بي مورغان تشيس 1.5% وزاد سهم ويلز فارجو 3٪، في حين تراجع سهم سيتي جروب بنسبة 0.2%.



وقال جيف بوشبيندر، كبير استراتيجيي الأسهم في LPL:

تقدم السندات الآن منافسة قوية على الأسهم بالنظر إلى العوائد. لذا فإن وجهة نظرنا الحالية محايدة فيما يتعلق بالأسهم، إذا استقرت العائدات، كما نتوقع، فإننا نعتقد أن هذه لا تزال بيئة جيدة جدًا للأسهم.

أوروبا

وكان أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية قوياً حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 1%.

ويوم الجمعة أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض وسط تراجع المعنويات العالمية، حيث وأنهى مؤشر ستوكس 600‏ منخفضًا بنسبة 1٪، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا بنسبة ‏‏2.5٪. وقادت أسهم شركات النفط والغاز المكاسب، بنسبة 1.2%، مع ارتفاع ‏أسعار الخام بشكل حاد.‏

النفط

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.8% لتبلغ عند التسوية، الجمعة، 87.7 دولار للبرميل في أفضل يوم منذ الثالث من إبريل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر 4.89 دولار، أو 5.7%، إلى 90.89 دولار للبرميل.

واتخذت الولايات المتحدة، الخميس، خطواتها الأولى في تطبيق العقوبات التي فرضتها على تدفقات النفط الروسي. وتم فرض عقوبات على سفينتين لخرقهما الحد الأقصى لسعر الخام الروسي، وهي خطوة أثارت قلق أسواق الناقلات.

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