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كتائب القسام تهدي الفلسطينيين يا قدس فاشهدي - فيديو

10/14/2023 9:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدمت كتائب القسام انشودة على طريقة الفيديو كليب بعنوان " يا قدس فاشهدي " من اداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام .

وقالت القسام عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام :" كليب "يا قدس فاشهدي" من أداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام، مع مشاهد حية من معركة #طوفان_الأقصى "


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