كتائب القسام تهدي الفلسطينيين يا قدس فاشهدي - فيديو

كتائب القسام تهدي الفلسطينيين يا قدس فاشهدي - فيديو
التاريخ
10/14/2023 9:07:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قدمت كتائب القسام انشودة على طريقة الفيديو كليب بعنوان " يا قدس فاشهدي " من اداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام .
وقالت القسام عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام :" كليب "يا قدس فاشهدي" من أداء الجوقة العسكرية لكتائب القسام، مع مشاهد حية من معركة #طوفان_الأقصى "
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