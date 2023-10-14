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لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لقتلها صحفيا

10/14/2023 9:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر لبنان تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، بحق الاحتلال لقتلها الصحافي اللبناني عصام عبدالله أمس الجمعة.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت، أنها طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، عن قتل الاحتلال المتعمد للصحافي عبدالله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحفيين آخرين بجروح، معتبر ذلك "اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة".
وتضمنت الشكوى "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات".




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