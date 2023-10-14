6 أطعمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد ارتفاع ضغط الدم قاتلاً صامتاً إذا لم يتم علاجه، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى.ولحسن الحظ، يمكن لتغييرات نمط الحياة والتغييرات الغذائية أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي :



تناول الزبادي

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مصدراً ممتازاً للكالسيوم، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تخفض ضغط الدم.

الزبادي هو مصدر رائع للبروتين والفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم لنظامك الغذائي، استمتع بطبق الزبادي مع مزيج من الفواكة على الإفطار أو تناوله مغموساً، سيساعد ذلك في الحفاظ على ضغط دمك تحت السيطرة.

الموز

يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ووجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تعاني من نقص البوتاسيوم ترتبط بارتفاع ضغط الدم، البوتاسيوم ممتاز للسيطرة على ضغط الدم، ويضيف الموز نكهة لذيذة للعصائر والمنتجات المخبوزة والحلويات المجمدة كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

التوت

يخفض أكسيد النيتريك، الموجود بكثرة في التوت، وخاصة في التوت الأزرق، ضغط الدم عن طريق تعزيز تدفق الدم، وأظهرت أكاديمية التغذية وعلم التغذية في بحث أن تناول 28 غراماً من التوت يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير.

الخضار الورقية

تعتبر الخضار الورقية مصدراً رائعاً للمغنيسيوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان في السيطرة على ضغط الدم. وتشمل هذه الخضار السبانخ وأوراق الخردل والبنجر والخس.

الثوم

يضيف الثوم نكهة لذيذة إلى الطعام ويمتلك أيضاً القدرة على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وتؤكد المعاهد الوطنية للصحة (NIH) على قدرة عنصر الأليسين الموجود في الثوم على خفض ضغط الدم.



البروكلي

الخضروات الصليبية، مثل البروكلي، غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وهي المواد الأربعة الأساسية التي تساعد على خفض ضغط الدم. وفقاً للدراسات، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات الصليبية بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب.





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