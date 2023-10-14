فينيسيوس: سيناريو بيلينجهام لن يتكرر مع أفضل لاعب بالعالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن رغبته في اللعب يوما ما مع أحد نجوم كرة القدم الذي تردد اسمه كثيرا بالرحيل عن صفوف ناديه إلى الملكي.وربطت تقارير صحفية اسم كيليان مبابي، نجم وهداف باريس سان جيرمان بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الماضي، قبل أن يبقى في نادي العاصمة الفرنسية.وقال فينيسيوس، خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" عن جود بيلينجهام، لاعب الميرينجي: "لقد كنت أرسل له العديد من الرسائل لعدة أشهر، قلت له إن هذا هو أفضل فريق في العالم".



وأضاف: "كنت أعلم أن الفرق الأخرى تريد ضمه، أصبح جوني (مسؤول التعاقدات في النادي) صديقا ويعلم أنه إذا كان بإمكاني تقديم القليل من المساعدة فسأفعل ذلك".

وزاد: "لقد فعلت نفس الشيء مع كامافينجا، كنت أرسل له رسائل، وجاء إلينا وفاز بدوري الأبطال، دعونا نأمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لجود".

وعما إذا كان سيفعل الأمر نفسه مع مبابي، أجاب فينيسيوس: "لا، الأمر مختلف، كيليان له وضعه.. مع بيلينجهام كنت أعلم أنه يمكن أن ينتقل لنا هذا الصيف، ومن المثالي أن يحدث ذلك بهذه الطريقة".

وأتم: "الجميع هنا في الريال يريد اللعب مع كيليان، وأتمنى أن يحدث ذلك يوما ما، إنه أحد أفضل اللاعبين وربما الأفضل على الإطلاق اليوم، لديه مستوى خاص به".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة