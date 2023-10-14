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الاحتلال ينذر بإخلاء مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في غزة

10/14/2023 9:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بالإخلاء، وأمهلتها حتى الرابعة من مساء اليوم السبت.


وقالت الجمعية في بيان، إن مستشفى القدس التابع لها يقدم خدمات إنقاذ الحياة لعدد كبير من المرضى والجرحى الفلسطينيين، بما في ذلك الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة، والأطفال في الحاضنات، إضافة لمئات المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى كملاذ آمن.


وأضافت انه بناء على ذلك فإن الجمعية لا تستطيع إخلاء المستشفى، وهي ملزمة بذلك بموجب تفويضها الإنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى، في وقت يرفض فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين أيضا مغادرة منازلهم وملاجئهم في المدارس في شمال قطاع غزة، ويحتاجون أيضا إلى الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية في المستشفى المذكور، وخدمات الإسعاف والطوارئ.


وطالبت جمعية الهلال الأحمر زعماء العالم، والمجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، والحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالتدخل لوقف القرار الإسرائيلي وإلغائه، وضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وفا

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