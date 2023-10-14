Saturday, 14 October 2023 05:31 GMT

الإسماعيلي يفاوض حارسه للتجديد

10/14/2023 9:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخل مسؤولو الإسماعيلي، في مفاوضات مع محمد فوزي حارس مرمى الفريق، من أجل تجديد تعاقده مع الدراويش.
وعلم كورة أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، كلف علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي، وعماد سليمان نائب رئيس القطاع، بالتفاوض مع الحارس لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.
ويستغل مسؤولو الإسماعيلي، فترة توقف منافسات الدوري المصري الممتاز، من أجل التفاوض مع محمد فوزي.
وعاد محمد فوزي للمشاركة من جديد مع الإسماعيلي، وذلك عقب إصابة زميله أحمد عادل عبد المنعم في مباراة الدراويش والاتحاد السكندري في الدوري.
وتلقى محمد فوزي، مجموعة عروض بعد نهاية الموسم الماضي، وكان قريبا من التوقيع لصالح إنبي، لكن اللجنة الفنية بالإسماعيلي رفضت رحيل الحارس بسبب إيقاف القيد للدراويش.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14102023000208011052ID1107240407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث