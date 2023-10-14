كتائب القسام : مقتل 9 اسرى بينهم 4 أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني

كتائب القسام : مقتل 9 اسرى بينهم 4 أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني
التاريخ
10/14/2023 9:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام عن مقتل تسعة اسرى لديها بينهم اربعة اجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني الذي استهدف اماكن تواجد الاسرى .
وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم السبت :" تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى "
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