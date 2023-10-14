كتائب القسام : مقتل 9 اسرى بينهم 4 أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام عن مقتل تسعة اسرى لديها بينهم اربعة اجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني الذي استهدف اماكن تواجد الاسرى .

وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم السبت :" تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى "

