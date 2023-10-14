أعراض حادة يشير ظهورها إلى خطورة 'التهاب الحلق'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد التهاب الحلق أمرا شائعا في هذا الوقت من العام، ولكن قد يكون في بعض الحالات أكثر خطورة مما يخال المرء.



وبما أن الطقس البارد يسبب انخفاضا في جهاز المناعة، فإن المزيد من الناس سيصابون بالعدوى الفيروسية التي يمكن أن تسبب لهم التهابا في الحلق.



العلامات الأربع التي يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق

- صعوبة في التنفس أو عدم القدرة على البلع

- سيلان اللعاب (خاصة عند الأطفال)

- إصدار صوت صفير أثناء التنفس

- ظهور أعراض حادة وتتفاقم بسرعة

لبنان 24

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