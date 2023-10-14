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قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

10/14/2023 9:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.


وذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية أن مصر اشترطت تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لعبور الأجانب وحاملي جوازات السفر الأجنبيه، عبر معبر رفح البري.


كما نقلت وكالة“سبوتنيك” عن التلفزيون الحكومي المصري، أن“مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات الإنسانية”.


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