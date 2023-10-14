قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية أن مصر اشترطت تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لعبور الأجانب وحاملي جوازات السفر الأجنبيه، عبر معبر رفح البري.
كما نقلت وكالة“سبوتنيك” عن التلفزيون الحكومي المصري، أن“مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات الإنسانية”.
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