الأونروا: سكان غزة سيموتون من الجفاف بسبب قطع المياه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأونروا، اليوم السبت، إن سكان غزة سيموتون من الجفاف، مشيرة إلى أن المياه بدأت بالنفاذ.
وقالت: أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي، ولم يعد هناك مكان آمن للأطفال في غزة، ولا ماء ولا غذاء ولا أدوية.
وقطع الاحتلال منذ حوالي 6 أيام الماء عن القطاع المحاصر، كما وقطع جميع المساعدات الغذائية والكهرباء وسبل الحياة، في واحدة من أبشع المجازر والإبادة الجماعية في التاريخ.
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