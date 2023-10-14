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الأونروا: سكان غزة سيموتون من الجفاف بسبب قطع المياه

10/14/2023 8:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأونروا، اليوم السبت، إن سكان غزة سيموتون من الجفاف، مشيرة إلى أن المياه بدأت بالنفاذ.
وقالت: أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي، ولم يعد هناك مكان آمن للأطفال في غزة، ولا ماء ولا غذاء ولا أدوية.
وقطع الاحتلال منذ حوالي 6 أيام الماء عن القطاع المحاصر، كما وقطع جميع المساعدات الغذائية والكهرباء وسبل الحياة، في واحدة من أبشع المجازر والإبادة الجماعية في التاريخ.




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