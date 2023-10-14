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نداء عاجل من حماس للدول العربية والإسلامية والمنظمات

10/14/2023 8:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت حركة حماس، اليوم، نداء عاجل إلى دعم وإسناد مستشفيات قطاع غزة لاستمرار أداء دورها إنقاذاً لأرواح المدنيين.
وقالت حماس، انها تتوجه بالنداء العاجل إلى كلّ المؤسسات والمنظمات الإنسانية والطبية والإغاثية، والدول والحكومات في عالمنا العربي والإسلامي للتدخل الجاد والسريع من أجل دعم وإسناد المستشفيات العاملة في قطاع غزّة، والضغط باتجاه إدخال المواد الإغاثية والمعدات الطبية، وفتح مستشفيات ميدانية جديدة، بمبادرات عاجلة من كل دولنا العربية والإسلامية، للتعامل مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى والمصابين، ممّا ينذر بمأساة إنسانية حقيقية.




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