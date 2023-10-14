تشييع جثمان الشهيد الطفل حسين موسى في بيت لقيا غرب رام الله

MENAFN - Al Wakeel News)شيع أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيت لقيا غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل حسين معتز حسين موسى (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.



وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في البلدة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون الشوارع، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .



ووصل المشيعون إلى مسجد عمر بن الخطاب وسط البلدة، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومنه إلى المقبرة، لمواراته الثرى.



يذكر أن الشهيد موسى ارتقى، الليلة، جراء إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.



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