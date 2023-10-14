ركوب الدراجة في المدرسة يحسّن الصحة النفسية للمراهقين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد ركوب الدراجات أسلوباً واعداً لتعريف الأطفال في سن المدرسة بالنشاط البدني، و تحقق باحثون في الولايات المتحدة بكيفية تغيّر الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين بعد المشاركة في برنامج دراسي لركوب الدراجات.وشارك في استطلاعات البرنامج أكثر من 1200 طالب في المرحلة المتوسطة، أعمارهم بين 11 و14 عاماً، وقبل وبعد ركوب الدراجات، أكملوا دراستين استقصائيتين تضمنتا قياسات الصحة النفسية الحالية والأداء النفسي.



ووجد فريق البحث تحسناً في نتائج الصحة النفسية يبشر بالتأثير الإيجابي لبرامج النشاط البدني قصيرة المدى على الصحة النفسية والرفاهية لدى المراهقين.

وأشارت تقييمات المخاطر النسبية إلى أن الذكور والطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، لا يزال لديهم خطر نسبي منخفض للإصابة باضطرابات نفسية اجتماعية بعد التدخل.



وعلى سبيل المثال، تحسنت رفاهية الطالبات بشكل ملحوظ ومع ذلك، لا يزال الطلاب الذكور يتمتعون بدرجات رفاهية أعلى بشكل عام مقارنة بالإناث بعد البرنامج.



وكانت هناك أيضاً زيادة كبيرة بعد البرنامج في رفاهية الطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

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