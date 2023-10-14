Saturday, 14 October 2023 03:48 GMT

ركوب الدراجة في المدرسة يحسّن الصحة النفسية للمراهقين

10/14/2023 8:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد ركوب الدراجات أسلوباً واعداً لتعريف الأطفال في سن المدرسة بالنشاط البدني، و تحقق باحثون في الولايات المتحدة بكيفية تغيّر الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين بعد المشاركة في برنامج دراسي لركوب الدراجات.
وشارك في استطلاعات البرنامج أكثر من 1200 طالب في المرحلة المتوسطة، أعمارهم بين 11 و14 عاماً، وقبل وبعد ركوب الدراجات، أكملوا دراستين استقصائيتين تضمنتا قياسات الصحة النفسية الحالية والأداء النفسي.


ووجد فريق البحث تحسناً في نتائج الصحة النفسية يبشر بالتأثير الإيجابي لبرامج النشاط البدني قصيرة المدى على الصحة النفسية والرفاهية لدى المراهقين.

وأشارت تقييمات المخاطر النسبية إلى أن الذكور والطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، لا يزال لديهم خطر نسبي منخفض للإصابة باضطرابات نفسية اجتماعية بعد التدخل.


وعلى سبيل المثال، تحسنت رفاهية الطالبات بشكل ملحوظ ومع ذلك، لا يزال الطلاب الذكور يتمتعون بدرجات رفاهية أعلى بشكل عام مقارنة بالإناث بعد البرنامج.


وكانت هناك أيضاً زيادة كبيرة بعد البرنامج في رفاهية الطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14102023000208011052ID1107240387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث