ركوب الدراجة في المدرسة يحسّن الصحة النفسية للمراهقين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد ركوب الدراجات أسلوباً واعداً لتعريف الأطفال في سن المدرسة بالنشاط البدني، و تحقق باحثون في الولايات المتحدة بكيفية تغيّر الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين بعد المشاركة في برنامج دراسي لركوب الدراجات.
وشارك في استطلاعات البرنامج أكثر من 1200 طالب في المرحلة المتوسطة، أعمارهم بين 11 و14 عاماً، وقبل وبعد ركوب الدراجات، أكملوا دراستين استقصائيتين تضمنتا قياسات الصحة النفسية الحالية والأداء النفسي.
ووجد فريق البحث تحسناً في نتائج الصحة النفسية يبشر بالتأثير الإيجابي لبرامج النشاط البدني قصيرة المدى على الصحة النفسية والرفاهية لدى المراهقين.
وأشارت تقييمات المخاطر النسبية إلى أن الذكور والطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، لا يزال لديهم خطر نسبي منخفض للإصابة باضطرابات نفسية اجتماعية بعد التدخل.
وعلى سبيل المثال، تحسنت رفاهية الطالبات بشكل ملحوظ ومع ذلك، لا يزال الطلاب الذكور يتمتعون بدرجات رفاهية أعلى بشكل عام مقارنة بالإناث بعد البرنامج.
وكانت هناك أيضاً زيادة كبيرة بعد البرنامج في رفاهية الطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14102023000208011052ID1107240387
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.