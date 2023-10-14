كوريا الجنوبية تقسو على تونس ودياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه تونس 4-0، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
فشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تمكنت كوريا من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كانغ إن لي (هدفين) في الدقيقتين 54 و57، ومدافع المنتخب التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، قبل أن يسجل أوي جو هوانغ الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويخوض "نسور قرطاج" مباراة ودية أخرى أمام نظيره الياباني الثلاثاء المقبل.
ملاعب
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