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كوريا الجنوبية تقسو على تونس ودياً

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه تونس 4-0، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
فشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تمكنت كوريا من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كانغ إن لي (هدفين) في الدقيقتين 54 و57، ومدافع المنتخب التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، قبل أن يسجل أوي جو هوانغ الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويخوض "نسور قرطاج" مباراة ودية أخرى أمام نظيره الياباني الثلاثاء المقبل.

ملاعب

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