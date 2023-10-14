اليابان تحقق فوزاً كبيراً على كندا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاز المنتخب الياباني على ضيفه كندا 4-1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
أنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدماً 3-0، سجلها أوه تاناكا في الدقيقة الثانية، وألفونسو ديفيز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، وكايتو ناكامورا في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، سجل أوه تاناكا الهدف الثاني له والرابع للمنتخب الياباني في الدقيقة 49، قبل أن تسجل كندا هدفاً شرفياً في الدقيقة 89 عن طريق جونيور هويليت.
وتلعب اليابان مباراة ودية أخرى الثلاثاء المقبل أمام تونس.
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