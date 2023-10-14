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اليابان تحقق فوزاً كبيراً على كندا

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاز المنتخب الياباني على ضيفه كندا 4-1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
أنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدماً 3-0، سجلها أوه تاناكا في الدقيقة الثانية، وألفونسو ديفيز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، وكايتو ناكامورا في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، سجل أوه تاناكا الهدف الثاني له والرابع للمنتخب الياباني في الدقيقة 49، قبل أن تسجل كندا هدفاً شرفياً في الدقيقة 89 عن طريق جونيور هويليت.
وتلعب اليابان مباراة ودية أخرى الثلاثاء المقبل أمام تونس.

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