الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت نقابة صيادلة الأردن اليوم السبت، حملة طوفان الأقصى دواء وشفاء، لجمع تبرعات نقدية وعينية تشمل المستلزمات الطبية والدوائية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من عدوان إسرائيلي.



وجاءت الحملة، تلبية للتوجيهات الملكية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وأكدت النقابة، أن هذه التبرعات ستسهم بتقديم المساعدات الطبية الأولية والأدوية اللازمة لدعم القطاع الطبي لعلاج المصابين من العدوان الإسرائيلي.



ودعت النقابة جميع مستودعات وشركات الأدوية والصيادلة الى تقديم الدعم الدوائي والنقدي لأهلنا في غزة لما يعانون من ظروف صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتواصل عبر واتساب النقابة المخصص للتنسيق 0795402409

وأكدت أن القنوات التي يمكن الدفع من خلالها هي الدفع النقدي في مقر النقابة بمجمع النقابات المهنية، أو الدفع من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.



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