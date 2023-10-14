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أوزبكستان تهزم فيتنام ودياً

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز منتخب أوزبكستان على نظيره الفيتنامي 2-0، في مباراة ودية دولية أقيمت في مدينة داليان الصينية.
تقدم المنتخب الأوزبكي عن طريق أوستون أورنوف في الدقيقة 26، قبل أن يضيف خوسني الدين عليكولوف الهدف الثاني في الدقيقة 66.


ويلعب منتخب أوزبكستان مباراة ودية أخرى أمام الصين الإثنين المقبل، فيما يواجه المنتخب الفيتنامي نظيره الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل ودياً، وذلك في ظل الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، التي تنطلق في قطر يناير (كانون الثاني).

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