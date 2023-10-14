أوزبكستان تهزم فيتنام ودياً

ويلعب منتخب أوزبكستان مباراة ودية أخرى أمام الصين الإثنين المقبل، فيما يواجه المنتخب الفيتنامي نظيره الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل ودياً، وذلك في ظل الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، التي تنطلق في قطر يناير (كانون الثاني).

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