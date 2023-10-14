أوزبكستان تهزم فيتنام ودياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز منتخب أوزبكستان على نظيره الفيتنامي 2-0، في مباراة ودية دولية أقيمت في مدينة داليان الصينية.
تقدم المنتخب الأوزبكي عن طريق أوستون أورنوف في الدقيقة 26، قبل أن يضيف خوسني الدين عليكولوف الهدف الثاني في الدقيقة 66.
ويلعب منتخب أوزبكستان مباراة ودية أخرى أمام الصين الإثنين المقبل، فيما يواجه المنتخب الفيتنامي نظيره الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل ودياً، وذلك في ظل الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، التي تنطلق في قطر يناير (كانون الثاني).
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