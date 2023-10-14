كتائب القسام : مشاهد لاستهداف العدو بقذائف هاون من العيار الثقيل - فيديو

كتائب القسام : مشاهد لاستهداف العدو بقذائف هاون من العيار الثقيل - فيديو
التاريخ
10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت وحدة الاعلام العسكري التابعة لكتائب القسام مشاهد لاستهداف مواقع العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل .
وقالت الوحدة عبر قناتها على تيليجرام :" مشاهد من استهداف كتائب القسام تحشدات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة #طوفان_الأقصى "
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