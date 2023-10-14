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كتائب القسام : مشاهد لاستهداف العدو بقذائف هاون من العيار الثقيل - فيديو

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وحدة الاعلام العسكري التابعة لكتائب القسام مشاهد لاستهداف مواقع العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل .

وقالت الوحدة عبر قناتها على تيليجرام :" مشاهد من استهداف كتائب القسام تحشدات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل ضمن معركة #طوفان_الأقصى "

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