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تذكرة بمليون ريال في الدوري السعودي

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي الشباب طرح تذكرة بمليون ريال في مباراته أمام الطائي ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وطرح نادي الشباب تذاكر مباراته أمام الطائي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستقام على ملعبه الجديد بمقر النادي شمال العاصمة الرياض، وكان اللافت للأنظار وجود تذكرة قيمتها مليون ريال سعودي.
وحظيت هذه التذكرة المليونية بتفاعل كبير حول المميزات التي تحملها، وإذا ما كان سيحصل حاملها على أشياء إضافية عند شرائها.
وبحسب نادي الشباب فإن تذكرة "الضيافة" المليونية ستمنح صاحبها عضوية ذهبية في النادي، بالإضافة إلى حصوله على تجربة حضور مميز لمباريات الموسم عبر "بوكس خاص" في الملعب الجديد.
وتستمر مميزات التذكرة المليونية لمباريات الموسم الحالي، منها حضور تمارين الفريق الكروي الأول، والحصول على قميص النادي الموقع من نجوم الفريق.
جدير بالذكر أن الشباب سيبدأ اللعب على الملعب الجديد بدءاً من الجولة العاشرة، بعد أن أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباريات الفريق هناك بعد جاهزية المنشأة الجديدة.

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