روني يرفض التدريب في السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، واين روني، إنه "رفض عرضاً للتدريب في الدوري السعودي قبل الموافقة على تولي مهمة تدريب نادي برمنغهام سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم".وعين روني، الذي درب من قبل فريقي دي.سي يونايتد الأمريكي وديربي كاونتي الإنجليزي، مدرباً لبرمنغهام سيتي الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الأربعاء الماضي.وقال الرئيس التنفيذي لبرمنغهام سيتي، غاري كوك، إنه "حاول إحضار روني إلى السعودية خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين".وقال كوك في مؤتمر صحافي مشترك مع روني "ناقشنا مسألة السعودية. كان محكوماً عليها بالفشل".



وكان الانتقال إلى السعودية سيعني أن روني يتبع خطى زميله السابق في منتخب إنجلترا ستيفن جيرارد الذي عُين مدرباً لنادي الاتفاق في يوليو تموز الماضي.

وقال روني إن قراره لا يعني "قلة احترام" للمدربين الذين اختاروا الانتقال إلى السعودية مضيفاً "بالنسبة لي شعرت أن تطوري ومساري يختلفان.

"أنا أتخذ قراراتي بنفسي، وبالنسبة لي العودة إلى كرة القدم الإنجليزية أمر رائع. هذا ما أردت القيام به.

وأضاف "أتيحت لي فرص خلال الأسابيع الأربعة أو الستة الماضية في أندية أخرى أيضا، لكن كان القرار سهلاً حقا بعد التحدث إلى برمنغهام".



وتابع "أريد أن أكون ناجحاً، من الواضح أن هذا النادي يريد أن يكون ناجحاً، وطريقة تفكيرنا متشابهة كثيراً".

وفي الجولة المقبلة سيلعب برمنغهام سيتي خارج أرضه أمام ميدلسبره في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

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