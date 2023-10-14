المعتقل علي القنيري من مخيم جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دخل المعتقل علي عبد اللطيف مصطفى سايس "القنيري" من مخيم جنين، اليوم السبت، عامه الـ 19 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، إن الاحتلال اعتقل القنيري بتاريخ 14/10/2005، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأشار إلى أن علام القنيري، شقيق المعتقل علي، الذي استشهد خلال اجتياح مخيم جنين، فيما توفيت والدته قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها .
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