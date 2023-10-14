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المعتقل علي القنيري من مخيم جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل المعتقل علي عبد اللطيف مصطفى سايس "القنيري" من مخيم جنين، اليوم السبت، عامه الـ 19 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.


وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، إن الاحتلال اعتقل القنيري بتاريخ 14/10/2005، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.


وأشار إلى أن علام القنيري، شقيق المعتقل علي، الذي استشهد خلال اجتياح مخيم جنين، فيما توفيت والدته قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها .

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