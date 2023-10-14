إغلاق متحف اللوفر في باريس لأسباب أمنية

إغلاق متحف اللوفر في باريس لأسباب أمنية
التاريخ
10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس برس" بأن متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه اليوم السبت أمام الزوار "لأسباب أمنية".
ولم تتضح بعد المدة التي سيتم فيها إغلاق المتحف.
RT
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