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إغلاق متحف اللوفر في باريس لأسباب أمنية

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس برس" بأن متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه اليوم السبت أمام الزوار "لأسباب أمنية".

ولم تتضح بعد المدة التي سيتم فيها إغلاق المتحف.

RT

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