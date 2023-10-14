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طائرة أردنية تحط في العريش لاجلاء أردنيين من غزة عبر معبر رفح

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة أردنية خاصة ظهر اليوم مطار العريش في مصر من أجل إجلاء الرعايا الاردنيين من غزة، عبر معبر رفح.


ووفقا للمعلومات المتوفرة أن اجلاء الأردنيين من غزة عبر معبر رفح جاء بعد اتفاق مع الجانب المصري.


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