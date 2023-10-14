طائرة أردنية تحط في العريش لاجلاء أردنيين من غزة عبر معبر رفح

طائرة أردنية تحط في العريش لاجلاء أردنيين من غزة عبر معبر رفح
التاريخ
10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة أردنية خاصة ظهر اليوم مطار العريش في مصر من أجل إجلاء الرعايا الاردنيين من غزة، عبر معبر رفح.
ووفقا للمعلومات المتوفرة أن اجلاء الأردنيين من غزة عبر معبر رفح جاء بعد اتفاق مع الجانب المصري.
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