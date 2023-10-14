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حماس تصيب طائرة حربية تابعة للجيش الاسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع

10/14/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه في وقت سابق إنه "قصف خلية من "حماس" أطلقت صاروخا مضادا للدروع ضد القوات الإسرائيلية ".
جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام في وقت سابق اليوم، تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

روسيا اليوم

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