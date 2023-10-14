حماس تصيب طائرة حربية تابعة للجيش الاسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه في وقت سابق إنه "قصف خلية من "حماس" أطلقت صاروخا مضادا للدروع ضد القوات الإسرائيلية ".
جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام في وقت سابق اليوم، تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.
روسيا اليوم
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