صندوق النقد الدولي: الحرب بين إسرائيل وحماس تلبد آفاق الاقتصاد العالمي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-تثير الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى حتى الآن، قلقاً في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الجارية في مراكش حالياً في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي ضعيفاً.

وقالت المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي"، كريستالينا غورغييفا، أن هذه الحرب ((تشكل غيمة إضافية في أفق الاقتصاد العالمي غير المشرق أساساً)).

ويحاول المشاركون في الاجتماعات في مراكش توقع التداعيات المحتملة لنزاع كهذا على الاقتصاد العالمي الذي يواجه وتيرة نمو هي من الأضعف منذ عقود عدة، وخصوصا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر صحافي في مراكش أن“المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية”، معتبراً أن العواقب ((قد تكون وخيمة)) على النمو وأسعار الطاقة في العالم.

لكن من الصعب معرفة التداعيات بالتحديد من الآن، على ما أكدت كريستالينا غورغييفا، مشددة على أن صندوق النقد "يتابع الوضع عن كثب".

وقالت“رأينا بعض التفاعلات في السوق النفطية لكن من المبكر قول المزيد. نرى أن الارتفاعات والانخفاضات تتعاقب”.

وكان كبير اقتصاديي الصندوق، بيار-أوليفييه غورينشا، قد أشار خلال عرض التقرير السنوي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء الماضي إلى أن احتمال ارتفاع سعر برميل النفط بعشرة دولارات لفترة طويلة نسبياً قد يؤدي إلى تراجع بنسبة 0.15% في إجمالي الناتح المحلي العالمي.

ومنذ السابع من الشهر الحالي ارتفع سعر برميل النفط 5% قبل أن يتراجع بشكل طفيف في الأيام التالية، لكنه عاد للارتفاع يومي الخميس والجمعة بعد صدور التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة الذي أشار إلى وجود ((مخاطر محدودة راهناً" للنزاع على إمدادات النفط.

إلا أن الصعوبة الأساسية للاقتصاد العالمي هي التوترات الجديدة التي تضاف إلى ((الصدمات الحادة)) التي يواجهها في السنوات الثلاث الأخيرة وقد أصبحت "المعيار الجديد، ما يزيد من هشاشة العالم الذي يعاني أساسا من نمو ضعيف ومن تشرذم اقتصاده".

لكن الكل يجمعون على أن التداعيات على الاقتصاد العالمي رهن بشكل واسع بمدة النزاع ونطاقه.

في المقابل، قد تكون التداعيات أكبر وفورية أكثر على اقتصاد المنطقة في وقت تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً من حرب السودان ومشاكل أخرى.

وتوقع تقرير الصندوق للمنطقة الصادر يوم الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، في مقابل 5,6% في 2022، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.

أ ف ب