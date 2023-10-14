المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض يبحث في دبي سبل تسريع الانتقال لمجتمعات «الغيغابايت»



شهد المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض فائق السرعة 2023، الذي نظمته هواوي في دبي، على مدار الأسبوع الماضي، تحت شعار «ترابط الذكاء لمرحلة جديدة من النمو»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض، حضور نخبة من أبرز شركات وهيئات تنظيم الاتصالات، ومنظمات المعايير الدولية، وقادة القطاع من المنطقة وجميع أنحاء العالم. وكان من أبرز المحاور الذي ناقشها المشاركون، سبل تأسيس ونشر شبكات النطاق العريض فائقة السرعة، لدفع عجلة بناء مجتمعات «الغيغابايت» في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للشبكات المتطورة، وتعزيز مردودها لتطوير أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات، ورفع كفاءتها وإنتاجيتها، كأحد أهم أولويات عصر «الاتصال الذكي».

حقق قطاع شبكات النطاق العريض فائقة السرعة خلال العام الماضي، تقدماً ملحوظاً على صعيد صياغة المعايير والأبحاث الرئيسة، التي أنتجت العديد من الابتكارات. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حلول الذكاء الاصطناعي التغلغل في أساليب عملنا وحياتنا، ويستمر ظهور الخدمات الذكية التي تتحول تدريجياً، لتكون قوة دافعة رئيسة لتحسين الإنتاجية ومستوى الحياة الاجتماعية. ويرفع ذلك، بطبيعة الحال، سقف المتطلبات من شبكات النطاق العريض الفائقة السرعة. ومن هنا، تنبثق أهمية المنتدى، كمنصة حوار وتبادل أفكار وخبرات على طريق ريادة قطاع الشبكات الثابتة، ودفع مسيرة تقدمها وتسخير إمكاناتها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنطقة.



وشهد المنتدى تبادل رؤى قادة القطاع في المنطقة كالسيد بوكار با الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة مجلس سامينا للاتصالات، وسعادة المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO)، وتنفيذيون رفيعو المستوى من العديد من مؤسسات القطاع الإقليمية الأخرى.

وتضمّن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «بنية تحتية رقمية بسرعة 10 غيغابايت لتسريع بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام»، جمعت نخبة من مسؤولي قطاع الاتصالات، ناقشوا فيها السياسات والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة تطوير شبكات النطاق العريض بسرعة 10 غيغابايت في بلدان المنطقة. كما تناولت الجلسة المتطلبات اللازمة لذلك من قرارات تنظيمية وحلول تقنية، وبناء شراكات على ضوء التجارب العالمية النموذجية، والمعايير الدولية التي أثبتت فاعليتها في قطاع شبكات النطاق العريض الفائقة السرعة، بالإضافة لتعميم فوائد البنية التحتية الرقمية بسرعة 10 غيغابايت في بناء الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ومساهمتها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد نظمت الجلسة، بالتعاون مع مجلس سامينا للاتصالات، الذي افتتح رئيسه التنفيذي وعضو مجلس إدارته، بوكار با، المنتدى بخطابه.

شارك في الجلسة سيفات يرلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة TMRW العالمية للاتصالات، وأليكس لي العضو المنتدب لشركة «تشاينا موبايل إنترناشيونال» في الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بن علي المدير بالوكالة لإدارة الاتصالات في وزارة المواصلات والاتصالات، مملكة البحرين، ولين يانكينغ المستشار الأول لسياسات القطاع والشؤون العامة والحكومية لدى شركة «هواوي»، وأدار الجلسة إريك المكفيست الرئيس التنفيذي لشركة «سينس ستراتيجي».

وقال بوكار إيه با الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة سامينا: «مضاعفة الإمكانات الحقيقية لشبكات الجيل الخامس، وتنفيذ حالات استخدام واقعية عبر مسارات تطور مستدامة من الأولويات القصوى في يومنا هذا. ومع استمرار شبكات الجيل الخامس بالتطور نحو تقنية الجيل الخامس المتقدمة (شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G)، سيكون من الضروري إتاحة الوصول إلى رأس المال اللازم لدعم التحول الجديد نحو الشبكات المتقدمة فائقة السرعة، التي من شأنها المساعدة بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وردم ثغرات الاتصال في المناطق والمجتمعات المحرومة. ويعكس احتفاء مجلس سامينا للاتصالات، مؤخراً، بمجموعة من مشغلي وهيئات تنظيم الاتصالات، في حفل توزيع جوائز التميز والقيادة والدور القيادي الفاعل للعديد من مشغلي ومنظمي الاتصالات في المنطقة على مستوى العالم، الذين أطلقوا وطوروا على مدار السنوات القليلة الماضية، شبكات الجيل الخامس، ممهدين الطريق لتطورات أكبر، بنفعية أعلى لهذه الشبكات للأعمال والمجتمعات».

من جهته، قال لين يانكينغ المستشار الأول لسياسات القطاع والشؤون العامة والحكومية لدى «هواوي»: «تندرج شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G، في سياق التطور الطبيعي للنظام الإيكولوجي لشبكات الجيل الخامس، ومن أبرز مزاياها، القدرة على ترقية قدرات الشبكة بواقع 10 مرات، ودعم الأعمال بسرعة 10 غيغابايت في الثانية، وتمكين إجراء 100 مليار اتصال، وزيادة قدرات الذكاء للعديد من الخدمات. ويستفيد مفهوم هواوي لـ «مجتمع الغيغابايت» من هذه التكنولوجيا عبر مجالات عدة لتمكين عصر الاتصال والذكاء في كل مكان، وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار، عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من خلال دمج مختلف التقنيات المتطورة، بدعم من شبكات النطاق العريض فائقة السرعة، التي تعتبر العصب الرئيس لتنمية وتطور أعمال سائر القطاعات والصناعات مستقبلاً».

وترى هواوي أن شبكات النطاق العريض الفائقة تشكل البنية التحتية الأهم للمجتمعات والشركات في العصر الذكي. وتسعى لخلق تأثير يتجاوز مفهوم الإنترنت البسيط، لبناء عالم ذكي، يرتكز على الاتصال المعزز. ويتطلب ذلك وجود بنية تحتية رقمية واسعة النطاق، سواء كانت شبكات ألياف ضوئية أو سحابية، بالإضافة لتوفير مساحة رقمية واسعة، لدعم مليارات الاتصالات الجديدة.

وتشكّل شبكات النطاق العريض الفائقة بسرعة 10 غيغابايت في الثانية، أساساً متيناً لـ «مجتمع الـ 10 غيغابايت»، حيث يمكن للشركات ربط مكاتبها مع وحدات الإنتاج وفروع الأعمال بشبكة اتصال عالية الجودة بسرعة 10 غيغابايت في الثانية. كما تسهم تقنيات «الواي فاي» من الجيل السابع في توفير الوصول اللاسلكي بسرعة 10 غيغابايت إلى نقاط الوصول، بالإضافة إلى الوصول السلكي بالسرعة ذاتها إلى الغرف، ما يعزز إنتاجية المؤسسات بدرجة كبيرة.

وتتصدر اليوم بعض دول الشرق الأوسط عصر الغيغابايت، وتمهد الطريق لعصر الـ 10 غيغابايت. وتلعب الحكومات دوراً محورياً في تسريع وتيرة هذا التقدم، من خلال إصدار الأطر التنظيمية، وسن السياسات الخاصة بمتطلبات البنية التحتية للاتصالات، والمعايير الصناعية، وبناء شراكات متينة بين شركات الاتصالات والمنظمين ومقدمي البنية التحتية والمطورين والبلديات، ومنظمات المعايير والمقاييس الدولية. وشكّل المنتدى منصة جيدة لقادة قطاع الاتصالات، لمناقشة متطلبات تحول البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي في دول المنطقة، بالتماشي مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الشاملة، التي وقّعت عليها حكومات المنطقة.