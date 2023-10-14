ملتقى في دبي يبحث الحلول الرقمية في قطاع الطاقة لتعزيز كفاءة الأصول وإدارة الانبعاثات

اختتمت وحدة الخدمات الرقمية التابعة لجنرال الكتريك ڤيرنوڤا، التي تضم مجموعة أعمال في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية، فعاليات ملتقى "التحول الرقمي في قطاع الطاقة" الذي أقيم على مدار يومي 11 و12 أكتوبر بدبي. واستضاف الحدث نخبة من المتخصصين في مجالات النفط والغاز والصناعات الثقيلة وتوليد ونقل الطاقة الكهربائية واستراتيجيات تحول الطاقة والاستدامة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.



واستعرض الملتقى الحلول التي توفرها التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة ودورها المحوري في تعزيز كفاءة الأصول وإدارة الانبعاثات بكفاءة، فضلاً عن منهجية إدارة التغيير المطلوبة لتنفيذ هذه الحلول كجزء من التزام أوسع بتحقيق تحول الطاقة وإزالة الكربون. كما تم تسليط الضوء على قصص نجاح في التحول الرقمي وتطبيقات إدارة أداء الأصول من جنرال الكتريك ڤيرنوڤا التي يمكن أن تساهم في تعزيز العمليات وتعزيز كفاءة أصول توليد الكهرباء، مع تحقيق أهداف الاستدامة.



وقال مارك وايز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجاري في وحدة الأعمال الرقمية لجنرال الكتريك ڤيرنوڤا "في ظل بيئة تواجه فيها شركات الطاقة والشركات الصناعية عدة متطلبات، بما في ذلك ضبط التكاليف وتلبية ومتطلبات السوق ومعالجة بصمتها البيئية، يأتي التحول الرقمي ليشكل فرصةً مثلى لمعالجة هذه القضايا وغيرها الكثير، وكان هذا التفاعل والتداخل بين التحول الرقمي وتحول الطاقة موضوعاً رئيسياً للحدث الذي أقمناه في دبي واستضفنا فيه نخبة من المتخصصين والخبراء في المنطقة".



وأضاف "تعد مواكبة التحول الرقمي إحدى أكثر الطرق فعالية في دفع عجلة نمو الكفاءة التشغيلية، والتي غالباً ما تشمل أو تؤدي إلى تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الوقود (وبالتالي خفض الانبعاثات). وبالنسبة للشركات العاملة في مجال الطاقة، يمكن أن تساهم رقمنة العمليات في تحسين مستوى الجودة والسلامة والأداء، فضلاً عن المنافع البيئية".



وكشفت الأمم المتحدة في دراسة لها مطلع سبتمبر الماضي أنه وبحلول العام 2030 سيكون العالم بحاجة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الطاقة بنسبة 43٪، وبنسبة 60٪ بحلول عام 2035. ورغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال خفض الانبعاثات منذ عام 2015، عندما كان العالم متجهاً نحو ارتفاع بمقدار 3 درجات مئوية، فإننا، ووفق مسارنا الحالي، ما زلنا متجهين نحو ارتفاع بمقدار 2.5 درجة مئوية، متجاوزين هدف 1.5 درجة مئوية وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق تداعيات مناخية أشد قسوة مما نشهده بالفعل.

وتشير دراسة الأمم المتحدة المذكورة أعلاه إلى أن الانبعاثات الصناعية تشكل 25٪ من الانبعاثات العالمية، وأن تحسينات كفاءة الطاقة تشكل إحدى الطرق المهمة للحد من تلك الانبعاثات، والتي لا يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض التكاليف الإجمالية بحجم مساوي لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووجدت دراسة أجرتها شركة "أكسنتشر" لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقنيات الرقمية المستخدمة في مجالات الطاقة والمواد والتنقل يمكن أن تساهم في الحد من الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 10٪ بحلول عام 2030 من خلال الاعتماد السريع للرقمنة و20٪ بحلول عام 2050.

التحول في ثلاث خطوات

ويعد التحول الرقمي ضرورياً لإحراز أي تقدم. ويتضمن هذا التحول ثلاث خطوات: ربط الأصول والرقمنة، وتحسين العمليات التشغيلية، والابتكار والتوسيع.

تعد الخطوة الأولى ضرورية، لأن إضافة أجهزة استشعار وربطها بقواعد البيانات السحابية أو الموجودة في المبنى، ورقمنة عمليات المراقبة والعمليات التشغيلية، يمنح المؤسسات رؤية آنية حول أداء الأصول عبر المعدات والأنظمة والمرافق المتعددة. ويمكن كذلك جمع البيانات يدوياً عبر جولات المشغلين. ويشكل جمع البيانات أمراً بالغ الأهمية في عملية التحول الرقمي.

وتستخدم المرحلة التالية استخدام تلك البيانات لتحسين العمليات التشغيلية، وذلك من خلال إجراء تحليلات بالمقارنة مع الأداء السابق أو مجموعات البيانات على مستوى الشركة أو على مستوى عالمي، يكتسب المشغلون مستويات جديدة من الرؤية حول العمليات التشغيلية للمنشأة ويتخذون الإجراءات المناسبة لزيادة الإنتاجية، وتقليل مكامن الضعف، وخفض التكاليف، وتعزيز الجودة، وزيادة المرونة.

وتتعلق المرحلة الثالثة بإضافة تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار والنمو بغية تحقيق نتائج مثل تمييز الخدمات على أساس القيمة، وجداول الصيانة المحسنة، والصيانة الوقائية بدلاً من الصيانة المجدولة أو الاستجابية.

ومع وجود هذه البيئة الصناعية الرقمية، أصبح قطاع الطاقة يمتلك الأدوات اللازمة لدعم إجراءات خفض الانبعاثات.

برمجيات من أجل مستقبل مستدام

وتمتلك الشركة مجموعة من البرمجيات والحلول الرقمية لمختلف قطاعات توليد الطاقة، من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والنقل والتوزيع، وجميع مراحل عملية إنتاج النفط والغاز. وتشمل حلول إدارة أداء الأصول الشاملة مراقبة حالة الأصول، والصيانة التنبؤية والوقائية، والسلامة الميكانيكية، فيما تساعد بعضها على إنشاء نماذج افتراضية للمرافق الحقيقية، بدءاً من الطاقة ووصولاً إلى العمليات الهيدروكربونية، المشغلين على تصميم سيناريوهات تشغيل مختلفة لتحديد تكوينات المعدات الأمثل. وقد يعني ذلك حصول محطات الطاقة على تخطيط أفضل لفترات الصيانة، وتحسين معدلات الحرارة واستهلاك الوقود. كما تساعد برمجيات أخرى أكثر تخصصاً على قياس وإدارة وخفض الانبعاثات الكربونية، وبناء استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.