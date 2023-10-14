مشاركون في معرض الطلاء بالشارقة: نهضة الإمارات العمرانية جعلت منها مركزاً عالمياً لشركات البناء



أكد مشاركون في معرض «الخليج للطلاء» 2023 في نسخته الثانية، الذي أقيم بإكسبو الشارقة، أن دولة الإمارات تشهد نهضة عمرانية في مجال البناء، الأمر الذي دعا إلى أن تكون مركزاً عالمية لمختلف الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات، وأن المعرض يعد منصة استثنائية لكبار صنّاع وموردي منتجات الطلاء والمعدات والآلات والمواد الكيميائية والخدمات في قطاع الدهانات والصناعات التحويلية، للوصول إلى السوق الإقليمية في الشرق الأوسط، كما يعد بيئة أعمال خصبة لرجال الأعمال والزوار، للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في قطاع صناعة الطلاء، إلى جانب مد جسور التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صنّاع ومنتجين وموردين لتبادل الخبرات والرؤى وعقد العديد من الصفقات المميزة.

أكد مينا رفيق، المدير الإقليمي لشركة إشلاند الأمريكية، أن الشركة متخصصة في إنتاج كل الكيماويات المتخصصة المغذية لصناعة الدهانات، والدهانات الصناعية وصناعة الأدوية والمواد الخام للأغذية، كما أن أغلب المنتجات تعد صديقة للبيئة، ومعتمدة على استخدام المياه بدلاً من الزيوت، كما أن الشركة تنتج العديد من الكيماويات المتخصصة لشركات الدهانات، إضافة إلى أنها تعمل في دبي منذ أكثر من 25 عاماً، لافتاً إلى أن أبرز منتجات المكملات هي المنتجات المسؤولة عن ثبات الدهان، وقوة اللون، إضافة إلى سهولة الاستخدام.



فرصة

وأضاف أن المعرض يعد فرصة للالتقاء بالشركات الأخرى العاملة في المجال ذاته؛ ما يكسب المشاركين خبرات، إضافة إلى التعريف بمنتجات الشركة للعارضين والزوار، مبيناً أن الإمارات تشهد نهضة عمرانية في مجال البناء، الأمر الذي يوجِد سوقاً لمختلف الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات.

إنتاج



من جهته أكد الشامي المجيد، المدير العام لشركة «أوكسيرا»، أن تلك المشاركة في معرض الخليج للطلاء 2023 تعد المشاركة الثانية، كما أن الشركة متخصصة في إنتاج ماكينات الدهان بمختلف أنواعها، وأن سعر الماكينة الواحدة يبلغ 12 ألف درهم، لافتاً إلى أنه خلال المشاركة في المعرض في يومه الأول، تم عقد العديد من الصفقات مع عدد من التجار الذين زاروا المعرض، كما أن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على عملاء جدد، وتبادل الخبرات في كل ما هو مستحدث في مجال البناء والعمارة، إضافة إلى أن الوجود والمشاركة في مثل تلك المعارض ستعرف بمشاريعهم الإنتاجية، وبالتالي عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة من المستثمرين، والأفراد الباحثين عن أحدث أنواع الطلاءات لمساكنهم العصرية، التي تلبي طموحاتهم.

وقال إن السوق الإماراتي في مجال العقار يشهد تطوراً كبيراً، حيث انتظمت العديد من المشاريع العقارية العملاقة في مختلف مناطق الدولة؛ ما يشجع المستثمرين العاملين في مجال صناعة الطلاء على إنتاج مختلف أنواع الطلاءات.

ابتكارات

ويقول شيرن كومار إن الشركة موجودة في السوق الإمارات منذ عام 2006، وفي الشارقة منذ عام 2018، وإن تلك المشاركة هي الثانية في معرض الخليج للطلاء 2023، كما أن هناك العديد من العملاء على مستوى دول المنطقة يتم التوريد إليهم، وأن المعرض يتيح للشركات المحلية والإقليمية والمختصين الاطلاع على أحدث الابتكارات والأفكار والمنتجات المعروضة التي من شأنها أن تساعدهم على تعزيز إنتاجهم، في ظل مشاركة علامات تجارية تمثل قطاعاً واسعاً من رواد صناعة الطلاء على مستوى العالم.

امتداد

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الخليج للطلاء 2023 الثاني يمثل امتداداً للفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة، والذي نجح في الإسهام في تعزيز مبيعات قطاع صناعة الطلاء، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات الدولية المشاركة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في هذا القطاع، إلى جانب زيادة كفاءة وإنتاجية الشركات المحلية والإقليمية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في صناعة الطلاء، وأحدث تقنيات صناعته المستقبلية واختبار الأجهزة والمعدات بشكل مباشر.



نمو

وقال إن قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية يشهد نمواً ملحوظاً ومتسارعاً على مستوى الدولة والمنطقة، لا سيما أن المعرضين يشهدان مشاركة واسعة من خبراء ومختصين في مجال البناء والتعمير وابتكارات الطلاء على المستويين المحلي والعالمي؛ ما يشكل الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات البناء والتصميم والطلاء.