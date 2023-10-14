حماس: سنواصل حتى الانتصار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، "نحن نخوض معركة مفتوحة ضد الاحتلال وسنواصل حتى الانتصار".
وأطلقت حماس نداء عاجل للمؤسسات والمنظمات الإنسانية والطبية والإغاثية، والدول والحكومات في العالم
العربي والإسلامي للتدخل السريع لدعم وإسناد المستشفيات العاملة في قطاع غزّة، وإدخال المواد الإغاثية والمعدات الطبية، وفتح مستشفيات ميدانية جديدة في القطاع.
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