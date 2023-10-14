حماس: سنواصل حتى الانتصار

وأطلقت حماس نداء عاجل للمؤسسات والمنظمات الإنسانية والطبية والإغاثية، والدول والحكومات في العالم العربي والإسلامي للتدخل السريع لدعم وإسناد المستشفيات العاملة في قطاع غزّة، وإدخال المواد الإغاثية والمعدات الطبية، وفتح مستشفيات ميدانية جديدة في القطاع.

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