الكادر الفني الجديد يوقع على كشوفات الفيصلي
التاريخ
10/14/2023 7:17:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وقع الكادر الفني الجديد لنادي الفيصلي بقيادة المدير الفني أحمد هايل على كشوفات النادي لقيادة الفريق الأول، في المرحلة المقبلة.
ويضم الكادر الكابتن مؤيد أبو كشك مدرباً عاماً، والكابتن عامر شفيع مدرباً للحراس.
تمنى الفيصلي للكادر الفني الجديد التوفيق لقيادة الفريق نحو منصات التتويج.
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