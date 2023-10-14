أول لاعب من بولندا يفوز في ثلاث بطولات..أدريان ميرونك: الإمارات تحتضن كبرى البطولات العالمية للغولف





يأمل نجوم المستقبل في بطولة العالم لفرق الهواة التي تحتضنها الإمارات خلال الفترة المقبلة، التي تعد من أكبر البطولات العالمية للغولف، ويستضيفها اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وذلك على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، والبداية ستكون مع بطولة كأس أيزنهاور للرجال في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، تليها كأس إسبيريتو سانتو للسيدات في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر، في استغلال حدث الهواة المرموق، الذي يقام في نادي أبوظبي للغولف، كنقطة انطلاق لتحقيق النجاح، تماماً كما فعل البولندي أدريان ميرونك قبل أن يصبح لاعباً يحقق الثلاثية، الفائز بالوقت في جولة موانئ دبي العالمية.

مسيرة

لعب ميرونك في كأس أيزنهاور في ثلاث مناسبات، كان آخرها في 2016، حيث شارك في 3 جولات، ليحتل المركز الثالث في المسابقة الفردية، بينما قاد أيضاً الفريق البولندي إلى المركز الثامن التاريخي، في مسابقة الفرق - المركز الأول والوحيد من بين العشرة الأوائل في البلاد في الحدث الذي يقام كل سنتين.

وقال البولندي، الذي يقيم الآن في دبي: الإمارات تحتضن كبرى البطولات العالمية للغولف، لقد كانت تلك البطولات بالتأكيد أبرز ما في مسيرتي المهنية، وما زلت أذكر البطولة الأخيرة للهواة التي شاركت فيها عام 2016 قبل أن أتحول إلى الاحتراف. وأضاف: إنه لأمر رائع أن نرى البطولة تتجه إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، وأنا متأكد من أنه سيكون حدثاً رائعاً.

بعد ثلاث سنوات من تلك الرحلة التاريخية في المكسيك، أصبح ميرونك أول لاعب من بولندا يفوز في ثلاث بطولات، وبعد مرور أربع سنوات، أصبح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الآن فائزاً ثلاث مرات في جولة موانئ دبي العالمية، حيث فاز ببطولة هورايزون الأيرلندية المفتوحة، وبطولة ISPS Handa الأسترالية المفتوحة، وبطولة DS Automobiles الإيطالية المفتوحة بين يوليو 2022 ومايو من هذا العام.

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