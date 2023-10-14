Saturday, 14 October 2023 03:30 GMT

كتائب القسام تعلن تدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس

10/14/2023 7:17:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير ثلاث
آليات عسكرية إسرائيلية
في هجوم على السياج الفاصل شرق خانيونس.

وقالت "كتــائب القـــسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة إكس اليوم: "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو.. قامت مجموعة من مجــاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على حشود قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية وما زال الاشتباك مستمراً".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14102023000110011019ID1107240225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث