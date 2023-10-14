كتائب القسام تعلن تدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير ثلاث

آليات عسكرية إسرائيلية

في هجوم على السياج الفاصل شرق خانيونس.

وقالت "كتــائب القـــسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة إكس اليوم: "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو.. قامت مجموعة من مجــاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على حشود قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية وما زال الاشتباك مستمراً".

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