كتائب القسام تعلن تدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير ثلاث
آليات عسكرية إسرائيلية
في هجوم على السياج الفاصل شرق خانيونس.
وقالت "كتــائب القـــسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة إكس اليوم: "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو.. قامت مجموعة من مجــاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على حشود قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية وما زال الاشتباك مستمراً".
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