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الإمارات.. فرصة سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم السبت

10/14/2023 7:17:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية في الدولة.
وذلك من الساعة 14:45 وحتى الساعة 20:00 السبت 14/10/2023.

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