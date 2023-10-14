الإمارات.. فرصة سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم السبت

الإمارات.. فرصة سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم السبت
التاريخ
10/14/2023 7:17:07 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية في الدولة.
وذلك من الساعة 14:45 وحتى الساعة 20:00 السبت 14/10/2023.
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