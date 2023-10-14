غداً.. 15 خيلاً تتنافس في سباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة بإسبانيا وبولندا

يشهد مضمار ضاحية "جاليشيا" بإسبانيا، ومضمار "سلوزفيك" بالعاصمة البولندية وارسو، غداً الأحد إقامة سباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة والترويج لتراث الإمارات.

وتشارك في مضمار "جاليشيا" بإسبانيا 8 خيول عربية أصيلة في سن 3 سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، أبرزها "بالومبينا دو لانس" للمالك جان ماتانزا، بإشراف هيكتور دومنجيز جارسيا وقيادة روبيرتو بيريز دوران.

ومن أبرز الخيول المشاركة أيضا "جي بي لازتانا" لأونيتو دو سيلتا، بإشراف ادريان مارينو سالديويرو، وقيادة خوسيه رامون روماي، و"ديان جي أي" لاسطبل ريفاس، بإشراف دانييل ريفاس أوتيرو، وقيادة نفس المدرب، و"جي ام اولاف" لجرانسا سبورت، بإشراف دييجو كاسترو كاستينيراس، وقيادة هيلدر خوسيه فاريا بيريرا.

ويحتضن مضمار "سلوزفيك" في وارسو، سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 2000 متر، بمشاركة 7 خيول عربية أصيلة في سن 3 سنوات، على الجائزة المالية البالغة 5 آلاف يورو، تتقدمها المهرة "الذاخرة" لفالح الدوسري، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور.

ويتنافس على اللقب "أجيرهولمس بيتاجو" لأجيرهولمس للسباقات، بإشراف سي باولاك، وقيادة أي ريزيكوف، و"عزام الخالدية" لبولسكا أي كي اف، بإشراف تي ام كاسبرزايك، وقيادة أم سيرنك

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز