الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وجمهورية كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية وتضمنت المذكرة اتفاق البلدين على زيادة عدد الرحلات للناقلات الوطنية ليصبح مجموع عدد الرحلات (21) رحلة أسبوعيا لتلبية الطلب المتزايد على السفر.



يأتي توقيع المذكرة بعد جولة المباحثات التي عقدت في العاصمة سيؤول في الفترة 12 و13 أكتوبر الجاري وشارك في المباحثات ممثلون من قطاعات الطيران المحلية.



وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عمر بن غالب - نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني رئيس الوفد المفاوض، فيما وقع يونغ كووك كيم المدير العام لسلطة الطيران المدني الكوري. وصرح سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني :"إن توقيع هذه المذكرة والتي تضمنت زيادة لحقوق النقل الجوي للناقلات الوطنية سيكون له أثر ايجابي كبير على اقتصاد كلا البلدين، حيث ان دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية تربطهما علاقات متميزة وخاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات رئيسية هي الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والطاقة النووية السلمية والاقتصاد والاستثمار، فضلاً عن التعاون المشترك في مجال الفضاء، والتعاون في الجهود المبذولة في التصدي لتغير المناخ ومن أهمها دعم جمهورية كوريا لجهود دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي تستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023؟



كما أكد الجانبان التعاون في العديد من المجالات المرتبطة في الفضاء منها استكشاف الفضاء ونظم تحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي في الدولة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع جمهورية كوريا، وتعد هذه المذكرة استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف عمر بن غالب أن المباحثات وعلى مدار يومين دارت في جو إيجابي وناقشت علاقات النقل الجوي بين البلدين بصورة مستفيضة استناداً إلى اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في عام 2005 وأسفرت هذه المباحثات عن زيادة الحركة الجوية من خلال زيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز