6 آلاف خدمة من 237 جهة حكومية وخاصة عبر الهوية الرقمية

كشفت ميرة سلطان مدير إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية، عن تجاوز عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر تطبيق الهوية الرقمية حاجز الـ237 جهة حكومية، منها 46 اتحادية، و131 محلية و60 خاصة، وذكرت أن إجمالي عدد المستخدمين الموثوقين تخطى الـ5.34 ملايين، فيما بلغ عدد المسجلين 6.38 ملايين، معلنة عن أنهم بصدد إصدار تعميم على كل الجهات الحكومية في إمارة دبي لاعتماد الهوية الرقمية الآلية الموحدة للدخول وإجراء المعاملات.

وقالت: تعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية توفر للمتعاملين خاصية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 237 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، ويميزها إلى جانب توفير التعامل بشكل آمن القدرة على طلب ومشاركة المستندات الرسمية الرقمية وتوقيع المستندات والتحقق منها، فضلاً عن الخدمات المخصصة لكل مستخدم.

خدمة

وأكدت لـ((البيان)) أن الهوية الرقمية خدمة موجهة للمجتمع في إطار خطة التحول الرقمي الشامل التي تسعى لها الدولة، والهوية الرقمية تعد واحدة من أهم الممكنات لتحول رقمي شامل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بفضل خدماتها الرقمية تحولت إلى نموذج عالمي، وقد أصبحت الهوية الرقمية من التطبيقات الـ10 الأولى على مستوى الإمارات.

وقالت إن الهدف الأساسي للهوية الرقمية إيجاد ممكن رقمي يساعد ويخدم مستهدفات التحول الرقمي من خلال توحيد الآليات وتبسيطها واختصار رحلة المتعامل بشكل آمن عبر توفير آلية دخول وفق إجراءات موحدة، تخدم المواطنين والمقيمين .

وكذلك الزوار الذين يفدون للدولة، مشيرة إلى أن التسجيل للمواطنين والمقيمين يتم عبر بطاقة الهوية الإماراتية أما الزائرين فعبر جواز السفر أو بطاقات الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتاح للزائر استخدام بعض الخدمات عند تواجده في الدولة وإذا أصبح الزائر مقيماً بإمكانه تحويل حسابه من مستخدم زائر إلى مقيم.

إقبال

وذكرت مدير إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية أن إقبالاً كبيراً يشهده تطبيق الهوية الرقمية بما في ذلك مؤسسات وجهات القطاع الخاص التي باتت تدرك دور التطبيق في تسيير منظومة الأعمال بشكل سريع وسلس ووفق إجراءات آمنة وموثوقة.

واستعرضت سلطان المميزات التي يتمتع بها تطبيق الهوية الرقمية ويتضمن استخدام تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، كما يحتوي التطبيق على محفظة رقمية لطلب ومشاركة المستندات الرقمية مع مقدمي الخدمات، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، أو القيام بالزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد. كما تعمل الخاصية وفقاً لتقنية البلوك تشين، ما يوفر أقصى درجات الأمن والمتابعة.

وأوضحت أن الهوية الرقمية تمتاز بتوفيرها لخاصية التوقيع الرقمي على المستندات، والذي يتوافق مع مواصفات التوقيع المعتمد المشار إليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

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