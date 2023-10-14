مسؤول أمريكي: فتح معبر رفح اليوم لإجلاء الأمريكيين

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- اتفقت مصر وإسرائيل على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم السبت، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات ضدّ حماس، حسبما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الإقليمية التي تضم ستّ دول عربية، إن شريكي الولايات المتحدة اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحاً من الساعة 12,00 ظهراً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر (9,00-14,00 بتوقيت غرينتش).

وأوضح المسؤول أنّ الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه على الأرض، "لكن النية كانت لفتح" المعبر.

وقال المسؤول إن قطر التي زارها بلينكن الجمعة شاركت أيضا في الاتفاق من خلال الضغط على حماس، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الدوحة، وتشجيعها على التعاون.

وقال المسؤول إن ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في قطاع غزة تواصلوا مع السلطات الأمريكية للحصول على معلومات بشأن مغادرة قطاع غزة.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنه لا يعرف إذا كان بوسع أجانب آخرين مغادرة القطاع المحاصر.

والجمعة، وجهت إسرائيل إنذارًا حثت فيه من أكثر من مليون شخص على النزوح من شمال قطاع غزة المحاصر إلى الجنوب.