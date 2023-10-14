مسؤول أمريكي: فتح معبر رفح اليوم لإجلاء الأمريكيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- اتفقت مصر وإسرائيل على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم السبت، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات ضدّ حماس، حسبما أفاد مسؤول أميركي.
وقال المسؤول الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الإقليمية التي تضم ستّ دول عربية، إن شريكي الولايات المتحدة اتفقا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحاً من الساعة 12,00 ظهراً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر (9,00-14,00 بتوقيت غرينتش).
وأوضح المسؤول أنّ الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه على الأرض، "لكن النية كانت لفتح" المعبر.
وقال المسؤول إن قطر التي زارها بلينكن الجمعة شاركت أيضا في الاتفاق من خلال الضغط على حماس، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الدوحة، وتشجيعها على التعاون.
وقال المسؤول إن ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في قطاع غزة تواصلوا مع السلطات الأمريكية للحصول على معلومات بشأن مغادرة قطاع غزة.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنه لا يعرف إذا كان بوسع أجانب آخرين مغادرة القطاع المحاصر.
والجمعة، وجهت إسرائيل إنذارًا حثت فيه من أكثر من مليون شخص على النزوح من شمال قطاع غزة المحاصر إلى الجنوب.
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