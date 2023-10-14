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التعاون الإسلامي: نرفض دعوات الاحتلال لتهجير أبناء غزة قسريا

10/14/2023 7:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أبناء قطاع غزة قسريا من ارضهم، ومحاولة ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، دانت المنظمة بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، واتخاذ إجراءات فاعلة، لوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.




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