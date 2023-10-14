المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواجه المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته في قطاع غزة ، وفق مراسل التلفزيون الاردني في القطاع .
بدورها طالبت وزارة الصحة في غزة كوادر المستشفى الميداني الأردني عدم مغادرة غزة وعدم التخلي عن دورهم الكبير الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني.
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