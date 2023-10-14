Saturday, 14 October 2023 03:29 GMT

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

10/14/2023 7:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواجه المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته في قطاع غزة ، وفق مراسل التلفزيون الاردني في القطاع .
بدورها طالبت وزارة الصحة في غزة كوادر المستشفى الميداني الأردني عدم مغادرة غزة وعدم التخلي عن دورهم الكبير الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14102023000208011052ID1107240203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث