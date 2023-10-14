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جيش الاحتلال : العبور من غزة لمصر سيتم بالتنسيق مع إسرائيل

10/14/2023 7:06:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.
وأضاف الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "فيما يخص غزة، المعابر مغلقة. الحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا. في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت، أمس الجمعة، أن القاهرة ترفض مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.

سكاي نيوز عربية

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