جيش الاحتلال : العبور من غزة لمصر سيتم بالتنسيق مع إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.
وأضاف الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "فيما يخص غزة، المعابر مغلقة. الحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا. في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت، أمس الجمعة، أن القاهرة ترفض مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.
سكاي نيوز عربية
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