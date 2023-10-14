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الجينز يزهو بالبنّي في الخريف

10/14/2023 7:06:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يكتسي البنطال الجينز باللون البني في فصل الشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة "Instyle" أن البني يطل بطيف واسع من الألوان يشمل التدرجات المختلفة مثل البيج، والعسلي، والكريمي، والنوغا وصولاً إلى البني الداكن.


وأضافت المجلة أن البني يتناغم مع الألوان الطبيعية مثل البيج، والكريمي، والكونياك، والأصفر الفاتح، بالإضافة إلى اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض.
وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن تأكيد الفخامة بالحلي الذهبية، التي تخلق مع البني الدافئ توليفة متلألئة تخطف الأنظار.

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